El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó este lunes a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la polémica suscitada por la petición del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI), y tras atravesar en su viaje varios estados signatarios del tratado de Roma.

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