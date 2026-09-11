El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recordó este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos haciendo una analogía con los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“El 11 de septiembre, Estados Unidos fue golpeado por la pura maldad. El 7 de octubre, Israel fue golpeado nuevamente por ella; y, sin embargo, hoy algunos nos piden que comprendamos a los terroristas, que entendamos sus agravios y su contexto”, dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las redes sociales de su oficina.

El primer ministro israelí continuó asegurando que “los terroristas” odian “por la misma razón” a Estados Unidos y a Israel: “No es casualidad. Nos odian porque defendemos la libertad, la democracia, la civilización y la vida”.

Aunque, tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, donde fueron asesinadas unas 1.200 personas y capturadas otras 250, el Ejército israelí emprendió un asedio sobre la Franja de Gaza que continúa hasta la fecha, pese al alto el fuego rubricado once meses atrás, provocando la muerte de 73.670 palestinos -en su mayoría mujeres y niños-, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El mandatario israelí, que se ha negado constantemente a establecer una comisión de investigación independiente para el 7 de octubre, sentenció también que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha demostrado una vez más que planta cara al terror”.

Columnas de humo se extienden sobre Manhattan tras los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Foto: EFE/EPA/HUBERT MICHAEL BOESL/Archivo

“Estados Unidos e Israel afirman juntos: nunca nos doblegaremos ante el terror, nunca nos rendiremos ante la maldad y, juntos, la venceremos”, culminó Netanyahu.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de cerca de 3.000 personas y constituyeron el mayor ataque terrorista sufrido por Estados Unidos, fueron una serie de acciones coordinadas y perpetradas por miembros de Al Qaeda.

Los terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales; dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono y el cuarto impactó en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

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