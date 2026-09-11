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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preside una reunión de gabinete en Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa, el 31 de diciembre de 2023. (Foto de ABIR SULTAN / AFP).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preside una reunión de gabinete en Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa, el 31 de diciembre de 2023. (Foto de ABIR SULTAN / AFP).
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recordó este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos haciendo una analogía con los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

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