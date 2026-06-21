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Fotografía divulgada por Planeta de Libros que muestra al activista colombiano de izquierda Franklin Humberto 'Beto' Coral. (EFE/ Planeta de Libros).
Fotografía divulgada por Planeta de Libros que muestra al activista colombiano de izquierda Franklin Humberto 'Beto' Coral. (EFE/ Planeta de Libros).
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Por Agencia EFE

El activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido en redes sociales como Beto Coral, detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, denunció este domingo que su arresto obedece a una persecución por sus opiniones políticas y aseguró que nunca ha cometido delitos en ese país, donde reside desde 2015 con una solicitud de asilo pendiente de resolución.

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