Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El activista colombiano de izquierdas Franklin Humberto 'Beto' Coral. (Planeta de Libros / EFE)
El activista colombiano de izquierdas Franklin Humberto 'Beto' Coral. (Planeta de Libros / EFE)
/ Planeta de Libros
Por Agencia EFE

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido al activista colombiano de izquierda Beto Coral, quien se encuentra en proceso de deportación pese a tener una solicitud de asilo pendiente, según confirmó EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.