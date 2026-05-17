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Combinación de imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador republicano Bill Cassidy. Foto: AFP/ Tyler Kaufman/ Mandel Ngan
Combinación de imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador republicano Bill Cassidy. Foto: AFP/ Tyler Kaufman/ Mandel Ngan
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejecutado este fin de semana su venganza contra el senador republicano Bill Cassidy al lograr que fuera derrotado en las primarias de Luisiana, confirmando el control que aún ejerce entre las bases del Partido Republicano.

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