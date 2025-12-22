Esta fotografía sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton posando con Epstein y Ghislaine Maxwell. (HANDOUT / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes/ AFP)
Esta fotografía sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton posando con Epstein y Ghislaine Maxwell.
Bill Clinton pide que se publiquen todos los archivos del caso Epstein en los que aparece
El expresidente de instó este lunes al a divulgar de inmediato todo el material del caso del pederasta en el que aparezca, después de que el Gobierno de difundiera varias fotografías en las que figura el demócrata.

Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya”, declaró el portavoz del político demócrata, Ángel Ureña, en un comunicado.

Demócratas quieren demandar al Gobierno por no divulgar todos los archivos de Epstein

Ureña advirtió que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a “filtraciones selectivas” para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

Entre los archivos publicados figuran fotografías del demócrata, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales.

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes de Clinton. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

Al menos 13 fotos de los archivos del caso Epstein fueron eliminadas del sitio web del Departamento de Justicia de EE.UU.

La información que el Departamento de Justicia ha publicado hasta el momento, y la forma en que lo ha hecho, deja algo claro: se está protegiendo a alguien o a algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección”, aseveró Ureña.

Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana durante las décadas de 1990 y 2000, pero hasta la fecha no existen pruebas de que el político demócrata haya participado en los delitos sexuales del magnate neoyorquino.

Trump, quien también fue amigo de Epstein, ha sugerido en varias ocasiones que Clinton viajó unas 30 veces a la isla privada del pederasta. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, reconoció en una entrevista con Vanity Fair que no existen pruebas que respalden esa afirmación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes 19 de diciembre a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

