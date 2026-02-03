Bill y Hillary Clinton testificarán a fines de febrero ante el Congreso por caso Epstein

Escuchar
Fotografía de archivo del expresidente estadounidense Bill Clinton, junto a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla

Fotografía de archivo del expresidente estadounidense Bill Clinton, junto a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla

Fotografía de archivo del expresidente estadounidense Bill Clinton, junto a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla
Fotografía de archivo del expresidente estadounidense Bill Clinton, junto a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla
Por Agencia AFP

Bill y Hillary Clinton declararán por separado a finales de febrero ante una comisión del Congreso que investiga el caso del difunto criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció el martes este panel.

