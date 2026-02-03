Bill y Hillary Clinton testificarán a fines de febrero ante el Congreso por caso Epstein

Bill y Hillary Clinton declararán por separado a finales de febrero ante una comisión del Congreso que investiga el caso del difunto criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció el martes este panel.

La exjefe de la diplomacia estadounidense presentará su testimonio el 26 de febrero, mientras que el expresidente Clinton (1993-2001) lo hará el día 27, indicó la Comisión en un comunicado.

El panel quiere escuchar a Bill Clinton por sus nexos con Epstein, y a Hillary Clinton por lo que ella pueda saber sobre la relación entre su esposo y el financiero que se suicidó en prisión en 2019.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, acusó a Clinton (1993-2001) y a la exjefa de la diplomacia (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

La pareja Clinton se había negado inicialmente a comparecer ante los legisladores que investigaban cómo las autoridades manejaron las pesquisas anteriores sobre el exejecutivo, quien tenía conexiones y correspondencia con la élite empresarial y política mundial.

Esta fotografía sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton posando con Epstein y Ghislaine Maxwell. (HANDOUT / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes/ AFP) / HANDOUT

Sin embargo, el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, dijo en la red social X que “el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí” y “esperan sentar un precedente que se aplique a todos”.

El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.