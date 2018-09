Bill Cosby aguarda sentencia en Pensilvania por cargos de abuso sexual

Norristown. Una corte de Pensilvania revelará el martes si el actor estadounidense Bill Cosby tendrá que ir a prisión por cargos de abuso sexual, al final de una audiencia en la que se emitirá la sentencia en el caso del legendario comediante.



Cosby, quien fue hallado culpable en abril, es la primera celebridad en ser condenada desde el inicio del #MeToo, el movimiento nacional que involucró a decenas de poderosos hombres del entretenimiento, la política y otras áreas en denuncias de acosos y abusos sexuales.



Cosby, de 81 años, cultivó una reputación de actor cercano a la familia con su interpretación del adorable doctor Cliff Huxtable en la comedia de la década de 1980 "The Cosby Show".



Su figura se ha visto eclipsada al ser condenado por drogar y abusar sexualmente de Andrea Constand, una exadmistradora de la Universidad de Temple, en su casa en el área de Filadelfia en el 2004.



Más de otras 50 mujeres también lo han acusado de abusos sexuales a lo largo de varias décadas, aunque la mayoría de los casos ya prescribieron. El caso de Constand es la única acusación que ha resultado en una condena.



Constand habló brevemente el lunes, en el primer día de la audiencia.



"Su señoría, he testificado", dijo Constand. "Le he dado mi declaración sobre el impacto como víctima. El jurado me escuchó. El señor Cosby me escuchó. Todo lo que estoy pidiendo es justicia según lo estime la corte", agregó.



El juez Steven O'Neill, de la Corte del Condado de Montgomery, dijo que primero debía dictaminar sobre si señalar a Cosby como un "depredador sexualmente violento" bajo la ley estatal. El lunes, escuchó a una psicóloga designada por el estado que dijo que esta calificación era necesaria porque había riesgo de que el actor cometiera más abusos.



Andrea Constand, la mujer que acusa a Bill Cosby. (AP).

Tras citar su fragilidad y ceguera, los abogados de Cosby se opusieron a esta calificación, que conlleva requerimientos de reporte más duros e incluyen terapia mensual y un registro como abusador sexual ante la policía por el resto de su vida.



Los fiscales pidieron la sentencia máxima de prisión de entre cinco y 10 años, citando la naturaleza del delito de Cosby así como su supuesto historial de mal comportamiento.



También pidieron al juez la imposición de una multa de 25.000 dólares a Cosby y que el acusado pague los costos del litigio.



Los abogados de Cosby pidieron arresto domiciliario en lugar de enviarlo a prisión, argumentando que el encarcelamiento era excesivo considerando su edad.



El primer juicio del actor en el 2017 terminó en nulidad debido a que el jurado no llegó a un veredicto unánime. Poco después del proceso, algunas mujeres comenzaron a demandar a hombres influyentes por acosos sexuales, lo que ha dado paso a los movimientos #MeToo y #TimesUp que han alentado a las víctimas a hablar sobre sus experiencias.



Cosby, quien creció en un complejo de viviendas públicas en Filadelfia, se convirtió en el primer protagonista negro de una serie de TV de horario estelar, "I Spy", en 1965. Se mantuvo como un actor de primera línea en Hollywood el siguiente medio siglo, alcanzando su cumbre en la década de 1980 con el popular "Show de Bill Cosby", en el que dio vida al doctor Cliff Huxtable, un afable y chistoso padre de familia.



Pero entre bambalinas, según el testimonio, el astro casado buscaba encuentros sexuales con mujeres jóvenes, incluidas actrices a las que ofrecía guía, modelos que buscaban papeles en sus programas, y auxiliares de vuelo a las que conoció en sus viajes. También admitió que obtuvo pastillas de metacualona en los años 70 para dárselas a mujeres antes de tener relaciones sexuales.



La AP no suele identificar a personas que dicen que son víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo hagan públicamente, como es el caso de Lublin, Lasha y Constand.



Fuente: Reuters / AP