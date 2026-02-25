Escuchar
Bill Gates observa durante una mesa redonda en la Cumbre de Soluciones Globales de Berlín, Alemania, el 7 de mayo de 2024. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.

