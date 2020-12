Billy Loredo, de 45 años, engrosa la fatal estadística de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en Texas (Estados Unidos). Pero, su singular historia ha trascendido y es conocida gracias a su esposa, a quien le dedicó una emotiva carta antes de morir.

Billy y su esposa Sonya Kypuros dieron positivo por coronavirus el 16 de noviembre y si bien ella tuvo síntomas leves, Billy vio como poco a poco su salud se fue deteriorando hasta que el día de acción de gracias confesó que tenía problemas para respirar.

”Comenzó a tener síntomas leves: como si tuviera fiebre por la noche, pero no durante todo el día. Durante una semana pareció estar bien. Se despertó temprano el Día de Acción de Gracias y me dijo que tenía problemas para respirar”, narró Sonya a la cadena NewsWest9.

Ese mismo día, 25 de noviembre, Billy fue internado en un hospital de la zona.

“Durante dos semanas se esforzó mucho. Estuvo haciendo todo lo posible para que no le pusieran un respirador”, dijo Kypuros. Finalmente, su condición empeoró y tuvo que ser intubado.

Como ha ocurrido en todos los casos clínicos de coronavirus cuando un paciente es internado es aislado de familiares, Sonya ya no pudo acompañarlo durante sus últimos días. Entonces, comenzaron a comunicarse por Facetime.

“Seguí diciéndole que estaría bien, que superaría esto y que volvería a mí. Es terrible que yo no pudiera estar allí para tomar su mano, y que él estuviera luchando allí solo por su vida”, contó la esposa.

La carta

Billy Loredo, el reputado y exitoso abogado de Texas falleció el 13 de diciembre. Antes, escribió una emotiva carta que su esposa ha dado a conocer a los medios de comunicación.

“Quiero que sepas que estoy luchando muy duro todos los días por mi vida. Lo hago por ti para poder verte de nuevo. Eres la persona más importante de mi vida y te extraño todos los días. Sé que no siempre soy el hombre perfecto que quiero ser, pero hago lo mejor que puedo. Tú para mí siempre has sido perfecta incluso cuando digo que no lo eres y me enfado. El 99% de las veces me equivoco y tú tienes razón y eso me encanta”.

“Si logro superar esto, prometo ser un mejor hombre, en Dios, en la vida y como esposo. Siempre te has merecido lo mejor, y si tengo una segunda oportunidad, lo haré. Si no lo logro, quiero que sepas que viví una vida feliz y maravillosa contigo y que nunca la habría cambiado por todas las riquezas del mundo. También quiero que seas feliz y sigas viviendo tu vida sin mí y sin arrepentimientos. Tuvimos nuestro tiempo y fue maravilloso. Te quiero y te echo de menos mucho. Seguiré luchando. Con amor, Billy”.

Sonya Kypuros llora la muerte de su esposo. “Es una máquina de matar”, ha dicho sobre el coronavirus y en su cuenta de Facebook publica constantemente que extraña a Billy, critica lo injusto que es la vida, estima que en un tiempo más Billy se habría vacunado y se pregunta si todo se trata de una terrible pesadilla.

