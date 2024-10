El célebre periodista Bob Woodward, uno de los investigadores que desveló el escándalo Watergate que terminó en la renuncia del presidente Richard Nixon, publicará próximamente su libro “War”, del que ya se conoce el contenido. Basado en cientos de horas de entrevistas con personas cercanas al poder, el texto ofrece un relato tras bambalinas sobre las presidencias de Donald Trump y Joe Biden, y sus relaciones con líderes internacionales como el mandatario de Rusia Vladimir Putin y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con “War”, Trump, quien es el actual candidato republicano para las elecciones del 4 de noviembre, ha tenido hasta siete llamadas telefónicas privadas con Putin desde que dejó el cargo en el 2021, incluso este mismo año. Además, cuando todavía estaba en el poder el magnate envió en secreto al ruso pruebas de detección del covid-19.

El jueves, el Kremlin confirmó que Estados Unidos envió pruebas de detección de covid-19 a Rusia bajo la presidencia de Trump, pero aseguró que se trató de un intercambio de material para luchar contra la pandemia en sus inicios.

Imagen de portada publicada por Simon & Schuster muestra “War”, de Bob Woodward. (Simon & Schuster vía AP).

“Era el principio de la pandemia, [...] los primeros tests no funcionaban bien y al principio había una escasez de material. En aquel momento, todos los países intentaban hacer intercambios”, declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

“Nosotros enviamos un lote de respiradores artificiales [a Estados Unidos] y los estadounidenses, nos enviaron estos tests”, agregó.

Sobre las siete llamadas entre Putin y Trump, Peskov dijo que esa información no era cierta.

Según el relato de Woodward, cuyo libro saldrá en circulación este 15 de octubre, Putin recibió las pruebas de covid-19 y habría pedido a Trump que no dijera nada. “No quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enfadará contigo, no conmigo”, le habría dicho el presidente ruso al estadounidense.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrece un balón de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa conjunta el 16 de julio de 2018. (Foto de Yuri KADOBNOV / AFP). / YURI KADOBNOV

De acuerdo con NBC News, que tuvo acceso al libro, Woodward relata cómo Trump ordenó a un asesor de alto nivel que abandonara su despacho privado en su casa de Mar-a-Lago este año 2024 “para que pudiera tener lo que dijo que era una llamada telefónica privada” con Putin.

El asesor, que merodeaba por el pasillo mientras ambos hablaban, le aseguró a Woodward que Trump y Putin habían mantenido “quizá hasta siete” llamadas telefónicas desde que el exmandatario dejó el cargo en el 2021.

Este asesor, del que no se menciona el nombre, es la única fuente que habló sobre las conversaciones de Trump con Putin. No dio detalles de lo que hablaron.

Woodward preguntó a Jason Miller, asesor de Trump, si este y Putin habían hablado desde que abandonó la Casa Blanca. “Um, ah, no que, ah, no que yo sepa”, dijo Miller.

“No he oído que estén hablando, así que rebatiría esa afirmación”, añadió Miller.

Por su parte, Trump publicó un comunicado donde califica de “demente y trastornado” a Woodward y afirma que todo lo que escribió sobre él son “inventos”.

”Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward son ciertas y son el trabajo de un hombre verdaderamente demente y trastornado que sufre de un caso debilitante del Síndrome de Trastorno de Trump”, dijo.

Además… Bob Woodward, una leyenda del periodismo Bob Woodward, de 81 años, estudió en la Universidad de Yale y después pasó cinco años en la Marina de Estados Unidos antes de incursionar en el periodismo. La primera vez que aplicó para trabajar en el diario The Washington Post fue rechazado por su falta de experiencia. Después de laborar en un medio local de Washington, logró entrar al prestigioso diario en 1971. Llevaba solo un año como reportero cuando junto a Carl Bernstein llevaron adelante la más célebre investigación periodística en la historia del país: el escándalo de la irrupción republicana en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate, conocido posteriormente como Caso Watergate. El asunto terminó provocando la renuncia del presidente republicano Richard Nixon en 1974. Ganador de dos Premios Pulitzer, el primero por el Caso Watergate y el segundo en el 2003 por su cobertura del atentado terrorista del 11 de setiembre del 2001, Woodward es autor de libros como: “El escándalo Watergate” (1974), en coautoría con Carl Bernstein. Reeditado como “Todos los hombres del presidente”, (1999).

“Los últimos días” (1976), sobre la caída de Nixon, en coautoría con Carl Bernstein.

“Veil: Las guerras secretas de la CIA 1981-1987″ (1988).

“Los Comandantes” (1991)

“La agenda de Clinton. La Casa Blanca por dentro” (1994).

La elección: cómo ganó Bill Clinton (1996)

“Sombra, cinco presidentes y el legado de Watergate” (1999).

“Bush en Guerra” (2003).

“Plan de Ataque. Cómo se decidió invadir Irak” (2004)

“El hombre secreto. La verdadera historia de “Garganta Profunda” (2005).

“Negar la evidencia: Bush en la guerra parte III” (2006)

“Las guerras de Obama” (2010).

“Miedo. Trump en la Casa Blanca” (2018).

“Rabia” (2020).

Bob Woodward llega a una reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Torre Trump el 3 de enero de 2017 en Nueva York. (Foto de Don EMMERT / AFP). / DON EMMERT

La agencia AP recordó que la relación de Trump con Putin ha sido centro de cuestionamientos desde su campaña presidencial del 2016, cuando el magnate pidió a Rusia para que encuentre y haga públicos los correos electrónicos que fueron eliminados por Hillary Clinton, su entonces oponente demócrata. “Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30.000 correos electrónicos que faltan”, dijo Trump aquella vez.

Las agencias de inteligencia estadounidenses determinaron posteriormente que Rusia había intervenido en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump, remarcó AP.

Biden criticó la gestión del expresidente Barack Obama

de la invasión de la península ucraniana de Crimea por parte de Putin en el 2014. “Barack nunca se tomó en serio a Putin”, habría dicho el presidente.

Biden, Putin y la guerra de Ucrania

El presidente estadounidense Joe Biden (derecha) y el presidente ruso Vladimir Putin se dan la mano cuando llegan a una cumbre bilateral en Villa La Grange en Ginebra el 16 de junio de 2021. (Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP). / SAUL LOEB

De acuerdo con el libro de Woodward, Biden se ha referido en duros términos sobre el presidente de Rusia.

“Ese maldito Putin”, dijo a sus asesores en el Despacho Oval poco después de la invasión rusa de Ucrania, según Woodward. “Putin es el mal. Estamos tratando con el epítome del mal”.

CNN, que también tuvo acceso al libro, indicó que Woodward escribió que el equipo de Seguridad Nacional de Biden llegó a creer que existía una amenaza real, una probabilidad del 50%, de que Putin utilizaría armas nucleares en Ucrania.

“En todos los canales, comunícate con los rusos”, ordenó Biden a su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. “Diles lo que haremos en respuesta”, manifestó, según Woodward.

El libro relata una tensa llamada telefónica entre el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y su homólogo ruso Sergei Shoigu en octubre de 2022, indica CNN.

“Si hicieras esto, se reconsiderarían todas las restricciones con las que hemos estado operando en Ucrania”, dijo Austin a Shoigu, según Woodward. “Esto aislaría a Rusia en la escena mundial hasta un punto que los rusos no pueden apreciar plenamente”.

“No me agrada que me amenacen”, respondió Shoigu.

“Señor ministro”, dijo Austin, según Woodward, “soy el líder del ejército más poderoso de la historia del mundo. Yo no hago amenazas”.

Dos días después, los rusos solicitaron otra llamada. Esta vez, Shoigu afirmó que los ucranianos planeaban utilizar una “bomba sucia”, una historia falsa que Estados Unidos creía que el Kremlin estaba impulsando como pretexto para desplegar un arma nuclear, indicó CNN.

“No te creemos”, respondió Austin, según Woodward. “No vemos indicios de ello, y el mundo lo entenderá enseguida”.

“Probablemente fue el momento más espeluznante de toda la guerra”, dijo Colin Kahl, un alto funcionario del Pentágono, sobre el episodio.

La tensa relación entre Biden y Netanyahu

El presidente estadounidense Joe Biden junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al inicio de la reunión del gabinete de guerra israelí, en Tel Aviv el 18 de octubre de 2023. (Foto de Miriam Alster / AFP). / MIRIAM ALSTER

El libro de Woodward también relata la complicada relación de Biden con Netanyahu en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Estados Unidos es el mayor aliado del país hebreo.

“Ese hijo de puta, Bibi Netanyahu, es un mal tipo. Es un jodido mal tipo!”, manifestó Biden en privado sobre el primer ministro israelí a uno de sus colaboradores este año, señala Woodward.

Según Woodward, Biden dijo que sentía que Netanyahu “le había estado mintiendo regularmente”. Que “seguía diciendo que iba a matar hasta el último miembro de Hamás”.

“Biden le había dicho que eso era imposible, amenazando tanto en privado como en público con retener el envío de armas estadounidenses ofensivas”, dice Woodward.

“¿Cuál es tu estrategia, hombre?”, preguntó Biden a Netanyahu durante una llamada telefónica en abril de este año, según informa Woodward.

”Tenemos que entrar en Rafah”, respondió Netanyahu.

”Bibi, no tienes estrategia”, le dijo Biden.

Ese mismo mes, indica CNN, Israel lanzó un ataque en Siria que mató a un alto general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, lo que motivó que Irán lanzara cientos de misiles balísticos, drones y cohetes en respuesta, en lo que representó el primer ataque directo de Irán contra Israel.

Biden trató de disuadir a Netanyahu para que no respondiera, pues prácticamente todos los proyectiles iraníes habían sido interceptados. “No necesitas hacer otro movimiento. No hagas nada”, dijo Biden.

Israel lanzó un ataque limitado contra Irán que Biden consideró una victoria.

“Sé que va a hacer algo, pero la forma de limitarlo es decirle que no haga nada”, dijo Biden a sus asesores, según Woodward.

En julio de este año, Biden gritó a Netanyahu ”Bibi, ¿qué mi...a?”, después de que un ataque aéreo israelí matara a un alto mando militar de Hezbolá y a tres civiles en Beirut, según Woodward.

“Sabes que la percepción de Israel en todo el mundo es cada vez más que eres un Estado canalla, un actor deshonesto”, expresó Biden a Netanyahu.

Netanyahu respondió que el objetivo era “uno de los principales terroristas”.

“Vimos una oportunidad y la aprovechamos”, dijo Netanyahu. “Cuanto más fuerte golpees, más éxito tendrás en la negociación”, siguió.

De acuerdo con AP, el martes, cuando se le preguntó sobre el libro, la portavoz de la Casa Blanca, Emilie Simons, dijo a los periodistas que “el compromiso que tenemos con el estado de Israel es férreo”.

“Tienen una relación a largo plazo. Tienen una relación muy honesta y directa, y no tengo nada que decir sobre esas anécdotas específicas”, agregó la portavoz.