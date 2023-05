En el mes de noviembre de 1997, se conoció una increíble historia que sorprendió a todo el mundo: por primera vez se registraba el nacimiento de septillizos que lograron sobrevivir completos durante todo el embarazo. La protagonista se llama Bobbi McCaughey.

Esta historia fue portada en muchos medios de comunicación a en todo el mundo; sin embargo, no todo fue como se esperaba.

Tras el exitoso nacimiento de Brandon, Joel, Nathan, Kenny, Natalie, Alexis y Kelsey, todo Estados Unidos estaba pendiente del desarrollo y estado de salud de los recién nacidos, pues dos de ellos nacieron con un tipo de parálisis cerebral que los llevó a atravesar varias cirugías para poder caminar y realizar actividades junto a sus cinco hermanos.

Sin embargo, con los cuidados, responsabilidades y gastos que los septillizos McCaughey implicaban, el padre los abandonó, motivo por el cual varias empresas y hasta el presidente de Estados Unidos en ese entonces Bill Clinton, decidieron apoyar económicamente a esta familia.

En noviembre del año 2022, los hermanos cumplieron 25 años y se conoció que actualmente varios de ellos ya tienen vidas establecidas, pues están casados y han tenido hijos.

Según dijo la madre de los septillizos al portal ‘Pronto.es’: “es duro cuando te das cuenta de que ya no te necesitan. Ahora ya no les decimos lo que tienen que hacer a no ser que pidan nuestra opinión”.

Así lucían los septillizos pocos meses depues de su nacimiento, y tras intensos tratamientos médicos. (Foto: Tomada del portal Pronto.es).

“Me encanta cuando todos vuelven a casa, ya que es algo que solo ocurre un par de veces al año. Hay mucha gente y mucho ruido, pero disfruto viendo la entrada de la casa llena de coches y a mis nietos montando en bici”, dijo la mujer en la entrevista que buscaba conmemorar los 25 años de vida de los hermanos McCaughey.

Bobbi McCaughey -la madre de los septillizos- comentó que actualmente trabaja como cuidadora de niños que padecen condiciones especiales.