Tras los bombardeos de Israel, Trump asegura que “nada va a amenazar” la tregua en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que “nada” va a amenazar el alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque sostuvo que Israel “debe responder” si matan a alguno de sus soldados.

La Defensa Civil de Gaza informó que Israel lanzó el martes bombardeos aéreos pese a la tregua vigente, luego de que el ejército israelí acusara al movimiento terrorista Hamás de atacar a sus soldados y de violar la tregua mediada por Estados Unidos.

“ Mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron, y deben responder ”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Al menos 30 personas murieron en ataques que afectaron varias zonas de Gaza, informó el miércoles a la AFP un portavoz de la Defensa Civil del territorio palestino, que opera bajo el mando de Hamás.

Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a tropas israelíes en el territorio. Previamente, acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, inicialmente prevista para las 18H00 GMT.

La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

Este martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “ordenó al ejército realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo “se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo”.

Israel acusa al movimiento terrorista Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

