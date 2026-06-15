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Un bombardero Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterriza en la pista de la base aérea de RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, el 9 de marzo de 2026. (Henry NICHOLLS / AFP)
Un bombardero Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterriza en la pista de la base aérea de RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, el 9 de marzo de 2026. (Henry NICHOLLS / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia AFP

Un bombardero de Estados Unidos se estrelló en una instalación militar en California este lunes, informó la base aérea.

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