Bombarderos de EE.UU. hacen demostraciones de ataques en Caribe ante tensión con Venezuela

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona.

“Bombarderos de largo alcance B-52H del @TeamMinot (base aérea Minot) condujeron una demostración de ataque de bombardero en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur, trayendo seguridad y estabilidad hemisférica, el 24 de noviembre”, publicó la división del sur de la Fuerza Aérea en sus redes sociales.

La dependencia agregó que “durante la misión, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se integró con aviones de combate y entrenó en rápida movilidad”, sin más detalles.

Los B-52H son bombardeos de largo alcance que pueden volar a “altas velocidades subsónicas” y alturas de más de 15.000 metros, desde las que pueden realizar ataques “estratégicos” y cargar armas nucleares o convencionales, según la página oficial de la Fuerza Aérea estadounidense.

La página de rastro de vuelos FlightRadar24 había mostrado el lunes que varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que están a unos 65 kilómetros de distancia.

Las autoridades estadounidenses no precisaron la ubicación de estas demostraciones de ataque, que enmarcaron dentro de la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), que comenzó el 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico de Latinoamérica.

Esto ocurre en medio de una masiva cancelación de operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela tras el aviso el sábado de la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) de Estados Unidos sobre un incremento de actividad militar en el espacio aéreo.

Un bombardero B-52H Stratofortress, capaz de llevar armas nucleares. (Foto: U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung) | Referencial

EE.UU. ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y el lunes declaró como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a quien señala como su líder.

Además, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”, una conversación que sería “bienvenida” en Venezuela, según declaró este miércoles el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.