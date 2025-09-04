La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, durante la manifestación del Día del Trabajo "Los trabajadores por encima de los multimillonarios" en el Centro de Gobierno de Boston, Massachusetts, el 1 de septiembre de 2025. (Foto de Joseph Prezioso / AFP)
La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, durante la manifestación del Día del Trabajo "Los trabajadores por encima de los multimillonarios" en el Centro de Gobierno de Boston, Massachusetts, el 1 de septiembre de 2025.
Agencia EFE
Agencia EFE

Gobierno Trump demanda a Boston y su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes en EE.UU.
Gobierno Trump demanda a Boston y su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes en EE.UU.

Gobierno Trump demanda a Boston y su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes en EE.UU.

El Departamento de Justicia de demandó este jueves a la ciudad de y su alcaldesa, , por sus políticas de refugio para que el Gobierno de argumenta “interfieren” con sus restrictivas leyes.

Boston, capital y ciudad más poblada de Massachusetts, es una de las jurisdicciones en el punto de mira del Gobierno de Trump por sus políticas “santuario”, que limitan la colaboración de sus policías locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

MIRA AQUÍ: Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, acusó a Wu y su administración local de “ejecutar explícitamente políticas diseñadas para socavar el cumplimiento de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia”, en referencia a su rechazo a la colaboración con el ICE.

Wu dijo la semana pasada en la estación de radio WBUR que los policías que violen las políticas de refugio al compartir datos con ICE serán castigados según la ley Boston Trust Act, de 2014, de cara a una posible expansión de las operaciones de inmigración en la ciudad.

En un comunicado, el Departamento de Justicia argumentó que ese rechazo a la cooperación “resulta en la liberación de criminales peligrosos en custodia policial que, de otra manera, estarían sujetos a deportación”.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno de Trump publicó una lista de jurisdicciones “santuario” como medida de presión para que abandonen su apoyo a los inmigrantes, con la meta de penalizarlas por lo que la Justicia considera “obstrucción” a sus leyes migratorias.

MÁS INFORMACIÓN: Agentes de inmigración de EE.UU. allanan la planta de producción de Hyundai en Georgia

El Departamento de Justicia ha demandado previamente a otras grandes ciudades “santuario” como Nueva York y Los Ángeles, así como a los estados de Colorado, California e Illinois.

No es la primera vez que Trump la emprende contra los “santuarios” de inmigrantes: en su primer mandato congeló fondos federales a jurisdicciones pero fue retado en las cortes, donde perdió la mayoría de los casos.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

