Escucha la noticia
Gobierno Trump demanda a Boston y su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes en EE.UU.Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu, por sus políticas de refugio para inmigrantes que el Gobierno de Donald Trump argumenta “interfieren” con sus restrictivas leyes.
Boston, capital y ciudad más poblada de Massachusetts, es una de las jurisdicciones en el punto de mira del Gobierno de Trump por sus políticas “santuario”, que limitan la colaboración de sus policías locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, acusó a Wu y su administración local de “ejecutar explícitamente políticas diseñadas para socavar el cumplimiento de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia”, en referencia a su rechazo a la colaboración con el ICE.
Wu dijo la semana pasada en la estación de radio WBUR que los policías que violen las políticas de refugio al compartir datos con ICE serán castigados según la ley Boston Trust Act, de 2014, de cara a una posible expansión de las operaciones de inmigración en la ciudad.
En un comunicado, el Departamento de Justicia argumentó que ese rechazo a la cooperación “resulta en la liberación de criminales peligrosos en custodia policial que, de otra manera, estarían sujetos a deportación”.
El pasado 5 de agosto, el Gobierno de Trump publicó una lista de jurisdicciones “santuario” como medida de presión para que abandonen su apoyo a los inmigrantes, con la meta de penalizarlas por lo que la Justicia considera “obstrucción” a sus leyes migratorias.
MÁS INFORMACIÓN: Agentes de inmigración de EE.UU. allanan la planta de producción de Hyundai en Georgia
El Departamento de Justicia ha demandado previamente a otras grandes ciudades “santuario” como Nueva York y Los Ángeles, así como a los estados de Colorado, California e Illinois.
No es la primera vez que Trump la emprende contra los “santuarios” de inmigrantes: en su primer mandato congeló fondos federales a jurisdicciones pero fue retado en las cortes, donde perdió la mayoría de los casos.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Ataque ruso deja tres muertos en la región ucraniana de Kharkiv
- Aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE.UU. en movimiento “provocador”, denuncia el Pentágono
- Venezuela: Maduro anuncia para el viernes jornada de movilización de Milicia ante “amenazas” de EE.UU.
- Fiscal de Venezuela dice que presunto ataque de EE.UU. a embarcación en el Caribe “no ocurrió”
- El III Foro Latinoamericano de Economía Verde arranca con un clamor por justicia climática
Contenido sugerido
Contenido GEC