Grady Judd, sheriff del condado de Polk, en Florida (Estados Unidos), dijo que había una recompensa de 30.000 dólares para quien ayude a resolver el caso de Damion Tillman (23 años), Keven Springfield (30 años) y Brandon Rollins (27 años), los tres mejores amigos que fueron asesinados cuando se reunieron para ir de pesca.

“Son 30.000 dólares en efectivo, libres de impuestos. Necesitamos información. Hay personas que hasta entregaría a su hermano por tan solo 100 dólares”, dijo el sheriff al argumentar la cuantiosa recompensa a Fox News.

El viernes por la noche Damion Tillman, Keven Springfield y Brandon Rollins fueron asesinados cerca del lago Streety en Frostproof. Los tres mejores amigos iban a participar de una jornada de pesca de bagre.

Después de ser golpeados y recibir disparos, Brandon Rollins llamó a su padre, Cyrus Rollins, quien se despertó y fue a la escena, olvidando su celular por el apuro, según New York Post . Luego se dirigió a una estación de servicio (grifo) para llamar al 911.

Cuando Cyrus Rollins regresó, su hijo Brandon ya estaba muerto.

"Existe la pregunta de por qué el padre no usó el teléfono del hijo desde allí", dijo el sheriff. "Bueno, no sé si lo buscó o no, pero probablemente no lo habría encontrado. A nosotros nos costó mucho encontrarlo", agregó.

El sheriff Grady Judd contó que Springfield y Rollins llegaron en camioneta a la escena del crimen, cuando Tillman estaba siendo asesinado.

Las camionetas (la de Rollins y la de Tillman) fueron encontradas en medio de la carretera y tenían dentro objetos de valor, por lo que se descarta un asalto.

“No vemos signos de que un negocio de drogas haya salido mal. No vemos signos de un evento de violencia doméstica. Todavía no sabemos por qué ocurrieron los asesinatos “, dijo Grady Judd al indicar que las investigaciones siguen en curso.

Por su parte, la novia de Rollins, Jessica Steenson, se mostró totalmente devastada por la forma del asesinato y por la poca información que se tiene del caso.

“El sheriff ha dicho que no se detendrá hasta que se haga justicia por la muerte de los tres; de mi novio y sus dos mejores amigos”, dijo al canal WFLA8.

