Las autoridades de Georgia en Estados Unidos solicitaron el apoyo a la comunidad para encontrar al asesino de Brayan Zavala, un menor hispano a quien le dispararon el pasado jueves frente a su vivienda en Riverdale, ciudad ubicada en el condado de Clayton. Según el medio “Univisión”, la policía local todavía desconoce los hechos que motivaron a la persona a asesinar al menor, que estaba próximo a cumplir 13 años, o si tenía algún vínculo con la familia.

“Me mató a mi niño de un balazo (…) pedimos justicia, pedimos justicia, que se haga justicia, no puede ser, que lo encuentren”, declaró el padre del menor Santiago Zavala.

El padre de Brayan dijo que nunca ha tenido problemas con nadie y resaltó que sus hijos nunca salían a la calle sin un mayor.

“Yo no tengo problemas con nadie, ni mis hijos; mis hijos nunca salen de aquí, están conmigo, si salgo yo, ellos salen, ellos nunca me dicen ‘papi me dejas quedarme con un amigo’. Ellos nunca están fuera de mi casa, y aquí en mi casa me lo mataron”, agregó.

El hecho

Según informó la policía del condado de Clayton, Brayan Zavala recibió un impacto de bala de un rifle cuando estaba arreglando junto a su padre y hermano una cortadora de pasto.

El asesino disparó una vez y se escapó en un vehículo Chevrolet sin placas. “Simplemente llegó, se quedó allí en silencio y le disparó a mi hermano”, relató Jesús Zavala, de 16 años, a un medio local.

“Mi padre está realmente devastado”, puntualizó el hermano de Brayan luego de recordar los hechos donde su hermano estuvo por un instante desangrándose en el césped.

¿Qué se sabe del agresor?

Por el momento, las autoridades no tienen muchas pistas de la persona que agredió a Brayan con una escopeta. Los datos que se cuentan son los aportados por el hermano, padre y tío.

El padre de Brayan, Santiago Zavala, dijo a “Univisón” que la policía tienen la sospecha de cuatro individuos, pero hasta la fecha no hay ningún detenido.

Entre las características brindadas, el agresor sería un hombre de piel morena al que no se le vio el rostro porque lo tenía cubierto. Aparentemente, el implicado llegó a la zona con otra persona, ya que el vehículo lo esperaba listo para la fuga.

Brayan Zavala tiene este miércoles una misa en su honor en una iglesia católica de la localidad. La familia pidió que se lleven globos verdes, color favorito del pequeño.

