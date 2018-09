La profesora universitaria Christine Blasey Ford ofreció este jueves un duro testimonio ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre el presunto abuso sexual que, asegura, sufrió a manos de Brett Kavanaugh, el candidato a la Corte Suprema del presidente Donald Trump.

A continuación, las citas clave de su testimonio:

- Sin dudas -



"100 por ciento". (Cuando le preguntaron cuál era su grado de certeza sobre la identidad de su atacante).

- "Risas ruidosas" -



Están "indeleblemente en el hipocampo la risa, las risas ruidosas de ellos dos, divirtiéndose a mi costa. (...) Estaba debajo de uno de ellos mientras ambos se reían". (Sobre su recuerdo más duro del incidente en cuestión).

- "Aterrada" -



"Estoy aquí hoy no porque quiera. Estoy aterrada. Estoy aquí porque creo que es mi deber cívico decirles lo que me sucedió mientras Brett Kavanaugh y yo estábamos en la escuela secundaria".

- "Brett me manoseó" -



"Me empujaron desde atrás a un dormitorio frente al baño. No pude ver quién me empujó. Brett y Mark entraron al dormitorio y cerraron la puerta detrás de ellos. Había música sonando en el dormitorio (...) Me empujaron sobre la cama y Brett se puso encima de mí. Comenzó a pasar sus manos por mi cuerpo y frotarse contra mí. (...) Brett me manoseó e intentó quitarme la ropa". (Su versión de lo que pasó en una fiesta en 1982 cuando ella y Kavanaugh asistían a una escuela secundaria privada en el área de Washington).

- Miedo de ser violada, o morir -



"Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente".

- Mucho tiempo -



"El ataque de Brett cambió drásticamente mi vida durante mucho tiempo".

- Una realidad peor -



"Mis mayores temores se han concretado y la realidad ha sido mucho peor de lo que esperaba". (Sobre el efecto que ha tenido contar estos hechos).

- Temor por revelar su identidad -



"Me encontraba en estado de pánico porque sabía que la fecha [de dar su testimonio] se acercaba (...). Me aconsejaron que contratara a un abogado y yo no sabía por qué", narró Ford, quien destacó que quería preservar su anonimato.



