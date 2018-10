Washington. El Senado estadounidense debe realizar este viernes una votación de procedimiento crucial que le permita avanzar con la confirmación del candidato del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, acusado de agresión sexual.

La votación, prevista para las 9:30 a.m. (hora peruana), sería el penúltimo paso antes del voto final en la cámara alta, tal vez el sábado.

La Casa Blanca se mantiene confiada en la confirmación, siendo que los republicanos cuentan con una mayoría de 51 a 49 en el Senado. De todos modos tres senadores republicanos se han manifestado indecisos sobre su posición sobre Kavanaugh, acusado por una académica de California, Christine Blasey Ford, de intentar violarla en una fiesta en 1982 cuando ambos eran estudiantes de secundaria.



Todo el proceso de confirmación ocurre en medio de una atmósfera de fuerte polarización política, a pocas semanas de las elecciones de medio mandato que dictaminarán si el partido republicano sigue teniendo el control del Congreso.

La votación final del sábado sobre el candidato de Trump, debería sellar por las próximas décadas una mayoría conservadora en la Corte Suprema, una institución que regula asuntos sensibles en la sociedad estadounidense como el derecho al aborto y el control de armas.



Según las nuevas reglas aprobadas el año pasado, se precisan 50 votos para la aprobación de este viernes antes de la votación final.

- Alta tensión -



El jueves fue un día tenso en las calles de Washington, donde miles de personas se manifestaron contra Kavanaugh y muchos se infiltraron en el edificio de Oficinas Hart del Senado para protestar.



"No traicionen a las mujeres, voten no", se leía en las pancartas de los manifestantes en el Capitolio.

La policía detuvo a más de 300 manifestantes, incluyendo a la comediante Amy Schumer, prima del líder demócrata en el Senado Chuck Schumer.



"Kavanaugh forma parte del club de viejos amigos que quieren protegerlo sin importar en qué circunstancias", afirmó Angela Trzepkowski, que llegó a la capital desde el estado de Delaware (este).



En un tuit este viernes, Trump acusó a los manifestantes de estar financiados por el multimillonario estadounidense George Soros, donante de los demócratas.

De su lado, Kavanaugh sorprendió al publicar un inusual artículo de opinión en la prensa donde aseguró ser "independiente, imparcial".



"No decido casos basado en preferencias personales o políticas. No soy un juez pro-demandante o pro-defendido (...) Soy un juez pro-ley", alegó el magistrado conservador, de 53 años, en el texto publicado en el sitio en línea del diario The Wall Street Journal.



Además, puntualizó que su testimonio de la semana pasada ante la Comisión Judicial del Senado "fue fuerte y apasionado" porque niega "fuerte y apasionadamente" las acusaciones en su contra.



Mientras tanto, en un mitin con simpatizantes en Minnesota el jueves por la noche, Trump calificó a su candidato como "uno de los más respetados", al tiempo que sus partidarios coreaban: "Queremos a Kavanaugh".

- Una investigación "incompleta" -



El juez Kavanaugh, un brillante magistrado de valores conservadores, se encontraba en un camino solido hacia su confirmación cuando fue acusado de intento de violación en 1982.



En una audiencia seguida por 20 millones de estadounidenses, Christine Blasey Ford, de 51 años, dijo estar "100%" segura de haber sido agredida por él. El magistrado sostiene su inocencia.



Frente a esas dos posturas irreconciliables, el Senado había solicitado una investigación complementaria al Buró Federal de Investigaciones (FBI), que entregó su reporte confidencial el miércoles por la noche a la Casa Blanca.



"No hemos encontrado nada, nada que corrobore las acusaciones", apuntó el influyente senador republicano Orrin Hatch.



Los demócratas, en tanto, consideraron que la investigación del FBI era insuficiente. "Parece ser el producto de una investigación incompleta que fue limitada quizás por la Casa Blanca", dijo a periodistas la demócrata de mayor rango de la comisión judicial del Senado, Dianne Feinstein.



Aunque los senadores republicanos respaldan al candidato de Trump, tres moderados indecisos -Jeff Flake, Susan Collins y Lisa Murkowski- tienen la llave de la votación.



Otra incertidumbre recae sobre el senador de Montana, Steve Daines, que no debería asistir a la votación del sábado debido al casamiento de su hija. Dado que cada voto cuenta, los republicanos en el Senado hicieron saber que buscaban una solución.



Del lado demócrata, dos senadores se mantenían indecisos, pero Heidi Heitkamp aseguró el jueves que votará junto a su partido para "transmitir una señal a las jóvenes y mujeres" de Estados Unidos.

Fuente: AFP