La semana pasada los gobiernos de Rusia y Estados Unidos consiguieron un intercambio de prisioneros. Moscú liberó a Brittney Griner, la basquetbolista encarcelada hace 10 meses y sentenciada a 9 años de prisión acusada de posesión de drogas luego de incautarle cannabis medicinal, a cambio de Viktor Bout, el denominado “mercader de la muerte”, un traficante de armas sentenciado a 25 años de cárcel por proveer armamento a países africanos en guerra y grupos terroristas como Al Qaeda o el Talibán.

La liberación de Griner, quien se viene recuperando en un hospital de Texas, fue celebrada por la Administración Biden, pero no dejó a todos contentos. Especialmente a Paul Whelan, un exmarine preso en Rusia desde el 2018 que expresó su decepción hacia el gobierno de su país durante una entrevista con CNN.

“Estoy muy decepcionado de que no se haya hecho más para asegurar mi liberación, especialmente ahora que se acerca el cuarto aniversario de mi arresto (...) Fui arrestado por un crimen que nunca ocurrió. No entiendo por qué sigo sentado aquí”, señaló Whelan, quien cumple una condena de 16 años de prisión y cuyo frágil estado de salud ha sido denunciado repetidamente por sus abogados.

El exmarine estadounidense, Paul Whelan, está preso en Rusia desde el 2018, acusado de espionaje. / Reuters

NO ES LA PRIMERA VEZ

Otra voz crítica al intercambio Griner - Bout fue la del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el acuerdo como “loco y malo”.

El polémico líder republicano sorprendió, además, al narrar que durante su gestión tuvo la oportunidad de liberar a Whelan pero lo rechazó porque involucraba la liberación de Bout.

“Rechacé un trato con Rusia para un intercambio uno a uno del llamado Mercader de la Muerte por Paul Whelan. No habría hecho el trato por cien personas a cambio de alguien que ha matado a un número incalculable de personas con sus negocios de armas”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Trump calificó el intercambio entre Griner y Bout como “loco y malo”. / JOE RAEDLE

En entrevista con la cadena CBS, la exfuncionaria de Seguridad Nacional en la Casa Blanca de Trump, Fiona Hill, confirmó el domingo que “el presidente Trump no estaba especialmente interesado en participar en ese intercambio por Paul Whelan. No estaba particularmente interesado en el caso de Paul en la forma en que uno hubiera pensado que estaría”, señala el periódico político estadounidense The Hill.

Cabe recordar que Whelan fue arrestado cuando Trump aún ocupaba la presidencia estadounidense; sin embargo, según el hermano del exmarine, David Whelan, el mandatario “no estaba preparado” o “interesado” en trabajar por la liberación de Whelan.

“Creo que durante los dos primeros años la administración Trump no estaba preparada o no estaba interesada en trabajar en casos de detención injusta (...) La administración Biden está mucho más involucrada en las detenciones injustas”, comentó David Whelan a MSNBC.

Poco antes de que Paul Whelan brindara la entrevista a CNN, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que su gobierno no se detendrá en la búsqueda de su liberación.

“Hemos hecho todas las ofertas posibles a nuestro alcance para lograr la liberación de Paul, pero no ha habido manera de traerlo a casa con Brittney”, aseguró Blinken durante una rueda de prensa.

Según el responsable de comunicación estratégica de la Agencia de Seguridad Nacional, John Kirby, Moscú no abrió la posibilidad de incluir a Whelan en el intercambio por considerar que se encontraba en un estatus diferente.

“Rusia no dio más opción, tal y como nos lo plantearon”, aseguró Kirby durante una entrevista con Fox News.