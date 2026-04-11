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Los destructores lanzamisiles USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy participan en la operación en Ormuz. Foto: Centcom
Los destructores lanzamisiles USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy participan en la operación en Ormuz. Foto: Centcom
Por Agencia AFP

Dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron el sábado el estrecho de Ormuz para una operación de retirada de minas iraníes en el estratégico paso, dijo el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

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