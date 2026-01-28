Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Escucha la noticia

00:0000:00
“Busca contener el daño”: ¿qué hay detrás del reajuste que Trump ordenó para el ICE en Minnesota?
Resumen de la noticia por IA
“Busca contener el daño”: ¿qué hay detrás del reajuste que Trump ordenó para el ICE en Minnesota?

“Busca contener el daño”: ¿qué hay detrás del reajuste que Trump ordenó para el ICE en Minnesota?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Donald Trump intenta contener la indignación que persiste en las calles de Minneapolis por las redadas masivas con un reajuste en el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en esa ciudad de Minnesota. Un cambio que se materializó ayer con la salida de Gregory Bovino, que había sido la cara visible de la brutal represión que ha dejado dos muertos en el estado.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC