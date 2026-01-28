“Busca contener el daño”: ¿qué hay detrás del reajuste que Trump ordenó para el ICE en Minnesota?

El enojo en Minneapolis ha ido en aumento desde que agentes federales dispararan y mataran el 7 de enero a Renee Good. El segundo fallecido a manos de agentes migratorios fue Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que fue abatido el último sábado. Ninguno ofreció resistencia violenta al ser intervenidos. Ambos eran ciudadanos estadounidenses.

Para rebajar la tensión, Trump moderó aún más el tono que había mantenido en su agresiva ofensiva contra la inmigración, mientras se concretó la llegada a Minnesota de Tom Homan, el zar fronterizo del gobierno, quien dirigirá las operaciones de ICE en ese estado en reemplazo de Bovino. También se anunció que “algunos agentes” de inmigración involucrados en las redadas masivas dejaron la ciudad.

“Vamos a reducir un poco la tensión” en Minnesota, dijo el mandatario republicano en una entrevista con Fox News, donde destacó que envió a Homan a hablar con el gobernador Tim Walz, así como con Jacob Frey, alcalde de Minneapolis.

El líder republicano también aseguró que supervisará una “investigación muy honorable y honesta” sobre el asesinato de Alex Pretti, a quien critió por llevar un arma a una manifestación, aún cuando la víctima la portaba de forma legal.

Pese a la tensión, Trump descartó la dimisión de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Tanto ella como otros funcionarios del gobierno han sido duramente criticados por culpar a Pretti de avivar el caos, incluso calificándolo como “terrorista doméstico” y “asesino”.

Sobre Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que lideró las redadas masivas en Minneapolis desde hace tres semanas, Trump dijo que es “muy bueno, pero un tipo algo intempestivo”, sin hacer mayores críticas a su desempeño.

Fotografía del 22 de enero de 2026 del alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de EE.UU, Gregory Bovino, hablando con sus partidarios tras una rueda de prensa en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE/EPA/CRAIG LASSIG

Para el politólogo estadounidense y profesor de UCLA Octavio Pescador, Trump sabe que cometió un error en la forma en la que se lideró la operación migratoria en Minneapolis, por lo que busca ejecutar una estrategia para “contener el daño”.

“El error en este caso fue dar demasiada discreción en la ejecución de una operación en un espacio donde las condiciones son muy diferentes a las que está acostumbraba la fuerza de ejecución -la Patrulla Fronteriza- y sobre todo el responsable de la fuerza de ejecución, que es Bovino. Todo eso puso a la administración en un aprieto”, dice a El Comercio.

En la misma línea, el analista internacional Francisco Belaunde destaca que el escándalo es de tal magnitud que ya le está generando problemas a Trump en su propia base electoral, principalmente porque afecta a la libertad de portar armas.

“Ha habido mucha alarma porque Pretti llevaba un arma en una manifestación pacífica y el hecho de que le hayan disparado por tenerla choca con los partidarios de la segunda enmienda que se preguntan si por el solo hecho de llevar armas ya los pueden matar. Mientras tanto las protestas van en aumento. Es ante esa presión y el efecto político que le podía ocasionar a Trump que el presidente finalmente decide retroceder, hasta cierto punto”, dice el analista.

Citación judicial

Para los expertos el impacto de las nuevas directrices del gobierno se verán en los próximos días y semanas, especialmente con las futuras acciones del ICE y sus operativos migratorios.

Pescador destaca que, por ahora, el primer punto positivo es que ya hubo un diálogo entre la administración y el gobernador y el alcalde, quienes están de acuerdo en rebajar la tensión. “Eso significa que la estrategia del gobierno va a cambiar en términos de logística y de operación táctica. A los operadores más duros los están sacando. No solamente sale Bovino, sino sale la fuerza especial que había traído de la Patrulla Fronteriza”, afirma.

Un punto clave, añade el analista, es que el tipo de agentes que estaban en el campo en Minneapolis tienen una relación muy diferente con la sociedad por ser de la Patrulla Fronteriza. Están acostumbrados a tener una reacción mucho más virulenta que la que tiene un policía o alguien que contiene protestas en una ciudad. Por eso espera que al sacar a esos agentes cambie la situación.

Una mujer sostiene un cartel que dice "¡Alto al terrorismo de ICE ya!" en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti en el sur de Minnápolis, Minnesota, EE.UU., el 25 de enero de 2026. Foto: EFE/ Craig Lassig

En medio del retroceso del gobierno, el principal juez federal de Minnesota ordenó al jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, que comparezca ante él el viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato al argumentar que la administración Trump no ha cumplido con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos.

“Este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían”, escribió el juez.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige las operaciones de ICE, no se ha pronunciado sobre la comparecencia o no de Lyons o si el Gobierno Federal intentará bloquear la citación en los juzgados.

Mientras tanto, es probable que Trump siga intentando contener la crisis, que, según los expertos, podría costarle caro en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre.

“El gobierno está reaccionando justamente porque se da cuenta que esto es pésimo para las elecciones. Porque, además, aunque Trump pretende negarlo, su popularidad está bajando. El gobierno ya está teniendo problemas, porque la economía, la inflación, el alza de los precios por los aranceles están afectando a la gente. Si encima añades este problema se complica aún más el panorama políticamente para el presidente. Porque si esto no lo afectara políticamente, Trump no habría reaccionado”, concluye Belaúnde.