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Resumen

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El logotipo de ABC Television se muestra en el exterior de un edificio en los estudios Walt Disney en Burbank, California, el 2 de junio de 2025. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP
El logotipo de ABC Television se muestra en el exterior de un edificio en los estudios Walt Disney en Burbank, California, el 2 de junio de 2025. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia AFP

La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por una posible amenaza a sus licencias de transmisión.

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