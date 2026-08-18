La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por una posible amenaza a sus licencias de transmisión.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración de Donald Trump de hacer, a través de la FCC, una “campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”.

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“Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso”, señala.

La demanda se produce después de que a principios de este año la FCC pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto.

El presidente Donald Trump ha arremetido personalmente contra ABC en varias ocasiones, en particular contra el presentador del programa nocturno de la cadena, Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias de transmisión.

“Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC”, dice la demanda.

“La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto”, señala.

“Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno”.

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