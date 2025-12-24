California declara el estado de emergencia en varios condados por fuerte tormenta invernal en Navidad

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este miércoles el estado de emergencia en varias zonas del estado debido a la fuerte tormenta invernal que azota hoy parte de la región.

En concreto, Newsom proclamó el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“ California está actuando de manera temprana y decisiva para adelantarse a las peligrosas tormentas invernales. Estamos trabajando estrechamente con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a salvo a los californianos ”, escribió Newsom en un comunicado.

El sur de California se enfrenta estos días a lluvias de gran intensidad y fuertes vientos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y un rápido aumento de arroyos y ríos.

Además, las áreas que se vieron azotadas a principios de año por los devastadores incendios de California enfrentan una amenaza mayor de deslizamientos de lodo y flujos de escombros a medida que persisten las lluvias.

Según el comunicado, Newsom ha ordenado a las agencias estatales desplegar recursos de respuesta a emergencias en todo el estado, entre los que se incluyen 55 camiones de bomberos, diez equipos de rescate en aguas rápidas y más de 300 efectivos para proteger a las comunidades y apoyar los esfuerzos locales.

La proclamación del estado de emergencia “permite la rápida movilización de recursos estatales y apoyo a los gobiernos locales”, así como el despliegue de la Guardia Nacional de California en caso de ser necesario.

El gobernador instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estatales de emergencia, así como evitar las carreteras inundadas.

Las autoridades emitieron ayer órdenes de evacuación para las viviendas en mayor riesgo y recomendaron a los residentes permanecer en casa.

Se espera que la tormenta invernal, causada por una serie de ríos atmosféricos, sea una de las más fuertes en los últimos años para la época de Navidad.

El río atmosférico ya azotó el norte del estado, donde se reportó un muerto debido a las inundaciones. El riesgo aumentará en toda el Área de la Bahía de San Francisco y la Costa Central a medida que avance la semana.

VIDEO RECOMENDADO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes 19 de diciembre a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión. (AFP)