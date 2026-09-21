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Resumen

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Fotografía de archivo de un hombre usando su bicicleta bajo la lluvia en el bulevar de Santa Mónica, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/ Etienne Laurent
Fotografía de archivo de un hombre usando su bicicleta bajo la lluvia en el bulevar de Santa Mónica, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/ Etienne Laurent
Por Agencia AFP

El gobernador de California declaró el lunes el estado de emergencia ante lo que se espera sea un fenómeno dañino de El Niño, mientras la costa oeste de Estados Unidos se prepara para su llegada.

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