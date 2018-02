California: Hallan arsenal en casa de joven que amenazó con masacre en escuela

Los Ángeles. Un adolescente amenazó, en medio de una discusión con un profesor, con un tiroteo masivo en su escuela en Los Ángeles, lo que llevó a las autoridades a revisar su casa, donde encontraron un arsenal, y posteriormente a detenerlo.



El sheriff Jim McDonnell informó este miércoles que en la requisa se hallaron dos fusiles AR-15 -el mismo usado hace una semana en la masacre en una secundaria en Florida-, dos pistolas y 90 cargadores con munición de alta capacidad.



La discusión entre el joven -que fue detenido- y su profesor fue el viernes, apenas dos días después de que Nikolas Cruz matara a 17 personas en la escuela en la ciudad de Parkland, una pequeña localidad vecina a Miami.



Un guardia de seguridad, Mariano Chávez escuchó la alarmante amenaza.



Molesto con las reglas de la escuela sobre tener celulares y audífonos en el salón, el joven dijo que "en algún momento en las próximas tres semanas" abriría fuego en la secundaria de la ciudad de South Whittier, en las afueras de Los Ángeles, donde estudiaba.



"El joven de 17 años tenía una larga historia de problemas de disciplina en la escuela", dijo McDonnell.



En ese momento, Chávez lo confrontó. El joven confirmó lo que dijo y se disculpó, asegurando que estaba bromeando.



"Le dije 'bueno no puedes estar diciendo esas cosas en la escuela'", sostuvo Chávez, que no obstante prefirió alertar al sheriff para "prevenir lo que podía ser otro evento trágico".



"El departamento del sheriff solo puede actuar si se denuncia", añadió citado por medios de prensa.



Después de la masacre en Florida, las autoridades están en alerta a cualquier tipo de amenaza, sobre todo luego que el FBI ignorara una alerta sobre Cruz.



McDonnell aseguró que no está claro cuan seria fue la amenaza, pero la investigación se abrió de cualquier forma pues "el principal interés es que algo como eso [la masacre en la escuela] no ocurra".



Y "cada vez que tenemos el chance de prevenir algo así, creo que todos nos sentimos muy aliviados".



El estudiante fue detenido bajo sospecha de hacer amenazas criminales y su hermano -un veterano de guerra de 28 años- por varios cargos de porte ilegal de armas.



Resulta que "que dos armas semiautomáticas estaban registradas en su dirección de habitación", donde el hermano dijo que eran de su propiedad. En efecto, uno de los AR-15 estaba a su nombre, pero el otro no, lo que es un delito.



El martes, la policía de Inglewood, otra ciudad vecina a Los Ángeles, informó que investigaba una amenaza contra estudiantes de la escuela a través de redes sociales. El autor de los mensajes fue detenido.

