En California, Estados Unidos María Ontiveros festejó año nuevo en el hospital. Dio a luz en 2017 y 2018 porque sus hijos Joaquín y Aitana nacieron cada uno en años diferentes. En un hospital de California, Joaquín, fue el primero en nacer, lo hizo el 31 de diciembre de 2017 a las 23:58, mientras que su hermana Aitana nació el año siguiente a las 00:16 del 1 de enero de 2018.

Marúia Ontiveros y su marido Joaquín Ontieveros son ambos agricultores y tienen otros tres hijos. Según publicó el diario El País, el médico encargado de traer a los pequeños al mundo, Seyed Tamjidi, dijo: "He estado trayendo al mundo bebés durante 35 años y esto no me había pasado nunca".

Aunque estos casos suelen ocurrir cada año, en 2017 fue el único acontecimiento de esta índole reportado.

La bebe pesó 1.810 gramos y midió 40 centímetros tras el parto. Ambos se encuentran en buen estado de salud y según dijo un vocero citado por "The Daily Mail", tanto los pequeños como la madre están listos para volver a casa en Earlimart, un pequeño barrio entre Fresno y Santa Bárbara.



(Fuente: La Nación de Argentina, GDA)