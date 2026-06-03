El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este miércoles al republicano Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias a gobernador de California, bastión demócrata, a falta de los resultados finales.

“Felicidades a Steve Hilton por haber quedado en primer lugar anoche en la votación para gobernador de California. Si los californianos son inteligentes, como sé que lo son, pondrán a Steve en la mansión del gobernador y verán cómo su estado mejora a un ritmo que probablemente nunca antes se haya visto”, escribió el mandatario en cuenta de Truth Social.

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“Conozco a Steve: es un ganador incansable, y dará la vuelta a California rápidamente; ¡y el Gobierno federal estará ahí, con él, para ayudar!”, añadió.

Al momento de la felicitación, Hilton encabezaba el recuento con 27,8 % de los votos, frente al demócrata Xavier Becerra, que suma 25,4 %, según resultados parciales con alrededor del 56 % de las papeletas escrutadas.

Hilton, un expresentador de Fox News de origen británico que llegó a la contienda apoyado por el mandatario estadounidense agradeció su mensaje en su cuenta de X.

“Gracias, presidente Trump. Estoy luchando por cada uno de los californianos, para restaurar el ‘Sueño Californiano’. El cambio está en camino”, apuntó Hilton.

Se espera que el eje de la contienda por el sucesor del actual gobernador, Gavin Newsom, gire en gran medida en torno a las políticas de Trump, que han desatado batallas legales y políticas en California, el estado más poblado de EE.UU. y principal bastión demócrata del país.

Otra de las contiendas abiertas es la de la alcaldía de Los Ángeles, donde la actual alcaldesa, Karen Bass, busca un segundo mandato y encabeza el recuento con 34,8 %, frente a su rival Spencer Pratt, republicano, que suma 30,4 %.

Se espera que los resultados finales, incluidas las contiendas más reñidas y de mayor repercusión como la de la gobernación y la alcaldía de Los Ángeles, se conozcan dentro de varios días.

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