Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato republicano a gobernador de California, Steve Hilton, habla con la prensa durante un acto celebrado la noche de las elecciones en Huntington Beach, California, el 2 de junio de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
El candidato republicano a gobernador de California, Steve Hilton, habla con la prensa durante un acto celebrado la noche de las elecciones en Huntington Beach, California, el 2 de junio de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este miércoles al republicano Steve Hilton por encabezar el recuento parcial de las elecciones primarias a gobernador de California, bastión demócrata, a falta de los resultados finales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.