California vota por cambiar su mapa electoral para contrarrestar a Trump

California votó el martes a favor de redistribuir sus distritos electorales en una movida para contrarrestar los esfuerzos del presidente Donald Trump de manipular estas mismas configuraciones electorales en estados republicanos.

Los primeros resultados mostraron que una gran mayoría votó a favor de la propuesta ampliamente promovida como una oportunidad para “darle una lección a Trump”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Los votantes aprobaron la Proposición 50 por un margen de dos a uno, según los primeros resultados oficiales, y varios medios proyectaron que mantendría una mayoría significativa en el conteo final.

PUEDES VER: Trump reconoce la derrota republicana en elecciones locales y culpa al cierre del gobierno de Estados Unidos

El resultado es una gran victoria para el gobernador Gavin Newsom, quien consolida su liderazgo en el Partido Demócrata por su disposición de enfrentar a Trump.

La redistribución temporal de los distritos electorales puede otorgar al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la lucha por el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato.

Dicen que lo hacen únicamente para equilibrar el terreno de juego después de que los republicanos de Texas aprobaran su propia redistribución de distritos —bajo presión de la Casa Blanca— para ayudar a mantener una estrecha mayoría en el Congreso que hasta ahora le ha dado carta blanca a Trump.

Los republicanos dicen que se trata de una maniobra descarada de poder que privará del derecho al voto a sus simpatizantes en California, un estado donde son superados por los demócratas.

“La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es una ESTAFA GIGANTE, ya que todo el proceso, en particular la votación en sí, está AMAÑADO”, escribió Trump en su red social el martes.

Folletos de información sobre cómo votar por cambiar el mapa electoral en California. Foto: AFP

“Son divagaciones de un anciano que sabe que está a punto de PERDER”, respondió el gobernador de California.

A diferencia de muchos otros estados del país, California abandonó la controvertida práctica de rediseñar los distritos electorales empleada por los legisladores locales para beneficiar a su partido.

En 2008, bajo el mandato del entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, los californianos votaron a favor de ceder el poder de modificar los márgenes distritales a una comisión independiente.

La nueva propuesta de Newsom, llamada “Proposición 50”, es dejar de lado ese sistema y volver a la práctica partidista por los próximos cinco años

Las circunscripciones electorales trazadas políticamente entrarán en efecto para todas las elecciones hasta que el próximo censo defina los mapas.