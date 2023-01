Quienes trabajan en restaurantes atendiendo a los clientes y llevándoles sus platos a la mesa, tienen en el dinero que ellos dejan por el buen servicio al pedir la boleta un extra que los ayuda a cubrir diversos gastos; sin embargo, que te entreguen mil dólares de propina es algo que no ocurre todos los días. Esta es la historia de Callie Blue, una mesera de Estados Unidos que vivió una Navidad totalmente distinta al recibir este regalo y pensar que se trataba de una broma. Su caso se dio a conocer poco antes del Año Nuevo y se volvió viral teniendo también como protagonista a Michael Johnson.

Desde hace buen tiempo, esta mujer de 29 años labora en el restaurante Gus’s Diner y cada 25 de diciembre disfruta al asistir al local para ganarse el dinero que le permite vivir y pagar la renta, pero jamás imaginó que ese día sería totalmente distinto luego que un comensal la sorprendiera.

Para el 2022 le tocó cubrir turno en la sucursal ubicada en Sun Prairie, a las afueras de Madison, en la ciudad en Wisconsin y a las 6 de la mañana todo cambió.

La mayor propina de su vida

A esa hora no había mucha gente en el local por lo que Callie Blue, quien lucía un atuendo muy navideño, se puso a conversar con Michael Johnson, quien es presidente de la empresa local Boys and Girls Club of Dane County. Luego de atenderlo quedó totalmente impactada al descubrir que le había dejado una propina de mil dólares.

Eso no fue todo, pues junto al dinero en efectivo le dejó una nota detrás del ticket agradeciéndole por su buena disposición y la alegría con la que trabaja. “1,000 dólares de propina para celebrar tus seis años de servicio en Gus’s Diner y gracias por sonreír y trabajar en Navidad”, escribió el empresario.

“Entró y me habló durante unos 45 minutos. No sabía quién era. Esta fue su primera vez aquí y dio de propina US$ 1.000 antes de irse”, explicó la joven en un video de CNN.

Callie Blue fue felicitada por su buen estado de ánimo y buena atención a las 6 de la mañana del 25 de diciembre. (Foto: Michael Johnson / Facebook)

El hombre que deja grandes propinas

Michael Johnson compartió lo sucedido en su cuenta de Facebook y el video se volvió viral. En una entrevista con ABC indicó que estaba buscando familias de bajos recursos para entregarles una donación como parte de la campaña ‘Pay It Forward’ que maneja el Boys and Girls Club todos los años. El dinero salió de dos donantes que regalaron 5 mil dólares cada uno para darse en propinas.

“Gracias. Tan dulce. Es tan dulce. Oh Dios mío. Nunca pensé, nunca pensé que fuera yo. Entré pensando es Navidad, va a ser un buen día para todos”, afirmó la joven tras recibir la propina de mil dólares, aunque “al principio pensé que todo era una broma y entonces me di cuenta de que era real. Lloré. Fue impactante y estoy muy agradecida por ello”.

Él reveló que llegó a Gus’s Diner sin planearlo, pues tenía su agenda llena y necesitaba tomar desayuno. Fue ahí que conoció a la camarera Callie Blue a quien hizo muy feliz, pues ahora tiene el dinero necesario para alimentar a sus cuatro caballos.

“Yo era un niño al que no le gustaba mucho tener vacaciones ya que crecí en barrios de vivienda social y mi madre simplemente no tenía mucho y, entonces, batallaba con las vacaciones”, agregó el empresario quien cada fecha festiva planea que otras personas sí tengan vacaciones especiales. En una oportunidad le dio un auto a una familia de cinco personas, también juguetes a más de 600 niños o lleva a familias de compras.

Mira aquí el video viral