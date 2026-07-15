La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles una enmienda que buscaba impedir la entrega de unos 3.300 millones de dólares en ayuda militar a Israel.

La votación evidenció las divisiones dentro del Partido Demócrata sobre el respaldo de Washington a su aliado en Oriente Medio.

La iniciativa fue derrotada por 314 votos frente a 104, con el apoyo de 103 de los 212 legisladores demócratas de la Cámara y el respaldo de solo un republicano, el congresista libertario Thomas Massie (Kentucky), quien presentó la propuesta.

La votación refleja la creciente presión de sectores progresistas para condicionar o limitar la asistencia militar estadounidense a Israel por la guerra en Gaza.

Estados Unidos mantiene desde hace décadas una alianza estratégica con Israel, que incluye cooperación militar, venta de armas y asistencia financiera para programas de defensa.

La relación entre Trump y Netanyahu se ha tensado a raíz de las acciones militares de Israel en el Líbano.

El apoyo militar estadounidense aumentó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, con la aprobación de nuevos paquetes de ayuda por parte del Congreso.

La asistencia ha generado un creciente debate político en Washington, especialmente entre sectores demócratas que cuestionan el respaldo sin condiciones a Israel por el impacto de la guerra sobre la población civil palestina.

Aunque la Casa Blanca ha respaldado el derecho de Israel a defenderse, también ha enfrentado presiones para limitar el envío de armamento y exigir mayores garantías sobre su uso.