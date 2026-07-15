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Resumen

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Fotografía de archivo del exterior del edificio del Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Aaron Schwartz
Fotografía de archivo del exterior del edificio del Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Aaron Schwartz
Por Agencia EFE

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles una enmienda que buscaba impedir la entrega de unos 3.300 millones de dólares en ayuda militar a Israel.

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