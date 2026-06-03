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Una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un texto que ordena la retirada de las tropas de la guerra contra Irán, un desaire para el presidente Donald Trump que involucró al ejército en el conflicto el 28 de febrero.

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