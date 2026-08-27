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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump muestra una orden ejecutiva que firmó para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump muestra una orden ejecutiva que firmó para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago de América.

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