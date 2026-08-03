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Resumen

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos clausurará la próxima semana en Panamá los ejercicios militares que llevan a cabo una veintena de países para proteger la vía interoceánica de cualquier ataque, informó este lunes una fuente oficial panameña.

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