Cancelaciones y postergación de festividades: el complicado contexto en el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

El Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos se celebra cada año entre el 15 de setiembre y el 15 de octubre, pero la celebración de este 2025 se está viendo empañada por el aplazamiento o cancelación de numerosos eventos por miedo a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las celebraciones tienen como objetivo reconocer el aporte hispanoamericano y español en la historia estadounidense y es un tradicional foco de reunión para la comunidad de origen latino en dicho país. Ya desde agosto se reportaba que varias localidades pequeñas estaban postergando o suprimiendo eventos ligados al Mes de la Herencia Hispana, debido a que el ICE había incrementado su rango de actividad en sus respectivas regiones.

DATO Se estima que en Estados Unidos hay más de 60 millones de habitantes de origen latino, lo que los sitúa como el segundo grupo racial más grande de dicho país, siendo el 18,9% de la población.

Blanco para el ICE y las redadas

Dentro de estas pequeñas comunidades rurales se llevaron a cabo numerosos operativos en granjas y plantaciones en las que laboraban una gran cantidad de inmigrantes. Según reportó CBS News hace un mes, muchas detenciones incluyeron a residentes legales.

Harrisonburg, un pueblo de 50.000 habitantes ubicado en Virginia, canceló su habitual Festival Hispano a causa de las redadas de los agentes migratorios. En dicha localidad, los eventos ligados a la comunidad latinoamericana pueden congregar hasta a 4.000 personas, pero este año se decidió no seguir adelante con el evento ante el riesgo de detenciones.

“Ha habido casos de redadas contra familias inmigrantes y lugares de trabajo en el pasado. Si bien no teníamos informes confirmados de que el ICE planeara atacar el festival, el clima general de temor es muy real”, contaba Crimson Solano, uno de los organizadores, al diario “The Guardian” en agosto.

Este último medio indica que hasta ahora había sido normal contar con puestos de comida, bandas musicales y hasta campeonatos de fútbol.

Las cancelaciones de eventos latinos se prolongarían a lo largo de agosto e inicios de setiembre, siendo un caso similar el Festival de la Herencia Hispana de las Carolinas, que iba a realizarse en Charlotte (Carolina del Norte).

“Fue una decisión difícil de tomar para nosotros, pero es la correcta, considerando todo el panorama migratorio y lo que está sucediendo ahora mismo; las cosas no pintan muy bien para nuestra comunidad”, explicó a WCNC-TV uno de los fundadores de la iniciativa, Rick Hererra.

“Podríamos ser blanco de ataques en una reunión masiva, por lo que sentimos que sería más responsable por nuestra parte en este momento simplemente pausar el festival”, agregaba.

Resultó llamativa también la suspensión temporal del Festival de la Independencia de México en Chicago a inicios de este mes. La festividad no tiene fecha de reanudación y la sensación de riesgo era particularmente alta para los inmigrantes debido a que el mismo Donald Trump había mostrado su intención de endurecer los controles sobre esta población en la ciudad.

Por ahora el mandatario no ha cumplido con sus amenazas de desplegar a la Guardia Nacional para el control criminal y reforzar las labores del ICE, apuntando en su lugar a otras localidades como Memphis; no obstante, el envío previo de fuerzas federales a otras localidades como Washington D. C. o Los Ángeles, gobernadas por el Partido Demócrata como en Chicago, hace que la situación sea vista con preocupación por el municipio local y parte de la comunidad.

“Celebrar ‘El Grito’ en Chicago durante este momento pone en juego la seguridad de nuestra comunidad y es un riesgo que no estamos dispuestos a correr”, declaró la organización a CBS News.

Los planes de Trump de movilizar a la Guardia Nacional en Chicago han generado protestas en la ciudad. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Las cancelaciones y postergaciones se han producido en otros estados como Indiana, Washington y Florida, y en algunos casos se ha optado por reducir el tamaño de las celebraciones o realizar estos eventos en espacios de acceso limitado.

El contexto general es particularmente complejo a causa de los incentivos que la gestión de Trump ha dado a las entidades de control migratorio, a las que, según varios medios estadounidenses, se les ha desaconsejado seguir las limitaciones que imponían los programas de derecho a la diversidad e igualdad.

Los agentes migratorios cuentan también con mayor margen de maniobra luego de que la Corte Suprema estadounidense autorizara las detenciones basadas en sospechas por el idioma, el fenotipo y el color de piel.

Solo durante el primer semestre del 2025 el ICE ha retirado de Estados Unidos a casi 150.000 personas y la meta del presidente es llegar al millón de deportados este año. En medio de la última campaña electoral, el actual jefe de Estado planteó objetivos de entre 12 millones y 15 millones de extranjeros expulsados bajo su administración.