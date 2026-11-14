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Aviones permanecen inactivos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 13 de noviembre de 2026.
Aviones permanecen inactivos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 13 de noviembre de 2026.
Por Agencia AFP

Cientos de millas de personas sufren este sábado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues por una falla que el gobierno de Donald Trump atribuyó a problemas surgidos durante la modernización de infraestructura obsoleta.

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