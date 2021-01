Conforme a los criterios de Saber más

“Si hubiesen sido afroamericanos o musulmanes los que tomaban por asalto el Capitolio ya les hubieran disparado”, comenta con sarcasmo Farid Kahhat, analista internacional y columnista de este Diario, sobre la increíble irrupción del Congreso de Estados Unidos por parte de seguidores de Donald Trump, junto cuando los legisladores sesionaban para confirmar al demócrata Joe Biden como el próximo presidente.

Efectivamente, la manera en que miles de trumpistas entraron a la sede del Legislativo, en Washington DC, sigue asombrando, sobre todo porque se trata de uno de los edificios mejor protegidos y al que no se puede acceder con facilidad.

Sin embargo, las consecuencias de esta acción van mucho más allá de ver a estadounidenses tomándose selfies sin control en la cámara alta.

- ¿Lo que ha ocurrido es la más severa amenaza a la democracia estadounidense, que se precia de ser una democracia ejemplar?

Yo nunca he pensado que fuera una democracia ejemplar. Tiene un arcaico sistema de elecciones, con un Colegio Electoral que ha permitido hasta en dos ocasiones a los republicanos ganar la presidencia habiendo perdido el sufragio popular. Es un sistema que le da demasiado peso a los intereses económicos en el proceso político. Pero aunque hay una serie de bemoles, sí creo que las instituciones que deben de servir de contrapeso al Ejecutivo parecen estar funcionando. Ninguna corte amparó ninguna de las más de 60 demandas de Trump en contra de los resultados de las elecciones, ni siquiera en la Corte Suprema en donde seis de los nueve jueces fueron nominados por republicanos y tres de ellos por el propio Trump.

Uno de los manifestantes proTrump se para en uno de los asientos del Senado tras irrumpir en el Capitolio en Washington DC. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

- Trump se encargó de azuzar a sus seguidores, no solo hoy sino durante semanas. ¿Se le puede acusar de sedición o someter a un ‘impeachment’ pese a que falta poco para que salga del gobierno?

Esto es un intento de golpe de Estado, solo que todavía hay instituciones independientes que están sirviendo de contrapeso. El secretario de estado de Georgia, que le dijo no al intento de fraude que propiciaba Trump donde le pedía que encuentre votos, es republicano. Muchos republicanos ahora están poniendo la Constitución y las leyes por encima de la lealtad partidaria.

Lo que está haciendo Trump es llamar a la sedición porque él llamó a su gente a movilizarse hacia el Capitolio.

- ¿Entonces sí podrían acusarlo?

Sí. Un juicio político lo tiene que hacer el Congreso, pues acusa la Cámara de Representnates y sentencia el Senado, pero no tiene mucho sentido iniciar un juicio político ahora, salvo que Trump se rehúse a abandonar el cargo el 20 de enero. Lo que está en discusión ahora es si dejará el cargo.

- ¿Realmente podría ocurrir eso, que no se vaya?

Hay que tomar en cuenta que no es necesario que entren fuerzas del orden para tomar por asalto la Casa Blanca, porque ya están ahí. Su personal de seguridad, el que lo protege, está en la Casa Blanca. Y ese mismo personal podría escoltarlo el 20 de enero para que se vaya. Salvo que ese personal se rehúse a cumplir su labor, ese sería el procedimiento.

- ¿Podría ocurrir que el Congreso no logre designar a Biden?

No, ya hay un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Una vez que se evacúe el Capitolio el Congreso puede volver a sesionar y la mayoría de senadores republicanos no se han sumado a la campaña para invalidar el resultado. Es cuestión de tiempo hasta que el Congreso haga algo que siempre ha sido meramente protocolar, que es admitir el resultado. El propio vicepresidente Mike Pence ha dicho que él no tiene la facultad de ignorar el resultado determinado por el Colegio Electoral.

