El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, ha sido hasta el momento el rostro más importante del entorno de Donald Trump en oponerse a la negación del mandatario republicano por abandonar la Casa Blanca. Pence, mediante una carta difundida por redes sociales, anunció desde el mismo miércoles que no detendría la ratificación de Joe Biden como ganador de las elecciones de noviembre. "Mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", señala Pence en la carta en clara alusión a los señalamientos de Trump contra el demócrata. (Foto: EFE)