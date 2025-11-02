Una embarcación destruida por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, en el Caribe, en un video compartido su secretario de Guerra, Pete Hegseth. (Captura de video)
Agencia EFE
Pete Hegseth habla de tres “narcoterroristas” muertos en nuevo ataque en aguas del Caribe
El secretario de Guerra de EE.UU., , aseguró este sábado que tres “narcoterroristas” resultaron muertos en un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico en aguas del .

A través de su cuenta en X, en horas de la noche, el jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos aseguró que “por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra otra embarcación del narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO, en inglés) en el Caribe”.

La nave era conocida “por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, aseguró.

De acuerdo con Hegseth “tres narcoterroristas se encontraban a bordo” y murieron en un nuevo ataque, que según el funcionario fue realizado en aguas internacionales.

De igual forma detalló que “ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido” y reiteró que los narcotraficantes “están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán. El Departamento los tratará EXACTAMENTE como tratamos a Al-Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”.

El más reciente ataque del Departamento de Guerra de Estados Unidos fue llevado a cabo el miércoles pasado contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental, en un operativo en el que murieron cuatro personas que estaban a bordo.

Hegseth también informó en su momento que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes”.

Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron”, agregó ese día Hegseth.

Con este nuevo ataque ya son 16 las embarcaciones destruidas por EE.UU. en aguas internacionales, unas en el Pacífico, las cuales el Gobierno norteamericano vinculó con actividades de tráfico de drogas, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.

