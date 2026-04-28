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El rey Carlos III de Gran Bretaña se dirige a una sesión conjunta del Congreso, junto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. (EFE/EPA/KYLIE COOPER).
El rey Carlos III de Gran Bretaña se dirige a una sesión conjunta del Congreso, junto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. (EFE/EPA/KYLIE COOPER).
Por Agencia EFE

El rey Carlos III del Reino Unido instó este martes, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, a respaldar a Ucrania frente a Rusia y defendió el papel de la OTAN en un contexto de críticas de la Administración de Donald Trump contra la Alianza Atlántica.

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