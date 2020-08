Carmen Best, jefa de policía de Seattle en Estados Unidos, anunció su retiro el lunes por la noche luego de que el consejo municipal vote para recortar casi US$4 millones del presupuesto del departamento.

Según informa la cadena “CNN”, Best manifestó en una carta a los integrantes del Departamento de Policía de Seattle que quería “agradecer a la alcaldesa (Jenny) Durkan por su apoyo continuo durante los buenos tiempos y los tiempos difíciles”.

“Estoy segura de que el departamento superará estos tiempos difíciles”, agregó Best, quien pasará al retiro el próximo 2 de setiembre.

La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, reconoció en un comunicado la tarea realizada por Best en la ciudad. “Su valor, gracia e integridad me han inspirado y mejorado nuestra ciudad”.

“Estos últimos meses, supe que la jefa Best era la persona que guiaría a nuestra ciudad a través de estos tiempos difíciles, para reinventar la vigilancia policial y la seguridad de la comunidad”, puntualizó.

La decisión de Best se dio tiempo después de que el Ayuntamiento de Seattle aprobara el recorte de mitad de año de casi US$ 4 millones del presupuesto (US$ 400 millones del departamento para 2019-2020).

La presidenta del Ayuntamiento de Seattle, Lorena González, manifestó que el recorte se da producto de la crisis que ha generado el coronavirus y los llamados a redistribuir fondos en la policía tras el caso de George Floyd.

“Reducir el presupuesto del Departamento de Policía de Seattle es una respuesta a los llamados a abogar por la justicia racial y las inversiones en las comunidades BIPOC”, indicó González.

La reducción del presupuesto significará la eliminación de 32 agentes de patrulla y la reducción de costos administrativos, gastos en viajes y capacitación y de unidades especializadas, entre otros.

El presupuesto todavía debe pasar por la oficina de la alcaldesa, quien será ella la que tome la decisión de convertirlo en ley o no.

__________________

VIDEO RECOMENDADO

“Brigada de madres”, el movimiento que protege a los manifestantes del ‘Black Lives Matter’