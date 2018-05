Bessemer City. Un hombre estrelló un vehículo de forma intencionada contra un restaurante de Carolina del Norte a mediodía del domingo, matando a su hija y a su nuera y causando varios heridos, dijeron las autoridades.



Las evidencias preliminares indican que Roger Self, de 62 años, chocó deliberadamente contra el Surf and Turf Lodge mientras varias familias disfrutaban de una comida relajada, explicó la policía de Bessemer City en un comunicado.



Las imágenes de la escena mostraron a los equipos de emergencia atendiendo a gente en el piso fuera del establecimiento mientras los conmocionados clientes se arremolinaban en el lugar. Una de las fallecidas era Katelyn Tyler Self, de 26 años, hija del conductor y agente de la policía del condado de Gaston. La otra víctima fue identificada como la enfermera Amanda Self, su nuera.



Roger Self fue arrestado después de que su auto se estrellara por completo contra el restaurante especializado en carnes y mariscos de Bessemer City, a unos 50 kilómetros (30 millas) al oeste de Charlotte, dijo la policía.



Los registros penitenciarios mostraron que fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de su hija y su nuera. Según The Gaston Gazette, Amanda Self estaba casada con Josh Self, que también es policía en la ciudad y que sufrió heridas graves, como la esposa de Roger Self, Diane, y la hija de 13 años de Josh y Amanda Self.



El diario identificó a Roger Self como un empresario de Dallas, Carolina de Norte.



El hombre sufría de depresión y ansiedad y no podía conseguir el tratamiento psiquiátrico adecuado, informó un pastor de la localidad.



El reverendo Austin Rammell de la iglesia Venture Church en Dallas, Carolina del Norte, dijo el lunes que Roger Self sufrió trastornos desde hace unos dos meses que le llevaron a perpetrar “un acto horrible”.



Añadió que Self era “un ícono” de la comunidad pero que empezó a sufrir de problemas psiquiátricos. Reveló que Self trató de buscar tratamiento e incluso le pidió a su hijo que le quitara sus armas.



Rammell aseguró que él, junto con la familia, trataron de ayudar a Self pero “al final de todo no pudimos ayudar a nuestro amigo".



