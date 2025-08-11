Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, que publicó la revelación, la decisión de implicar al ejército en la lucha contra los cárteles es el paso más agresivo que ha dado hasta ahora Trump en este asunto.

La orden, agrega el NYT, proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles de la droga.

Este año, tras su llegada al poder el 20 de enero, Trump clasificó como terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cártel Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. También a la Mara Salvatrucha (MS13) de El Salvador y al venezolano Tren de Aragua.

No solo eso. En julio agregó en su lista al Cártel de los Soles, una supuesta mafia donde la cúpula militar de Venezuela tendría una participación activa. Estados Unidos aseguró que está dirigido por el propio mandatario venezolano Nicolás Maduro, y por otros altos funcionarios de su gobierno.

El nombre proviene de las insignias que portan los generales venezolanos en sus uniformes.

Además, el jueves de la semana pasada los departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que Estados Unidos había duplicado hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de Maduro, quien ha sido imputado por cargos de narcotráfico.

Sobre Maduro, fiscala general Pam Bondi dijo que “no escapará a la justicia y tendrá que rendir cuentas por sus despreciables crímenes”.

En este punto, cabe precisar que la designación de “organizaciones terroristas” para los cárteles habilita el uso de la fuerza militar bajo el marco legal que Estados Unidos usa contra grupos como la red terrorista Al Qaeda o el Estado Islámico. Esto implica menos requisitos de autorización del Congreso estadounidense y más margen para acciones unilaterales, incluso si estas contravienen el ordenamiento jurídico internacional.

Tras la revelación del NYT, Trump defendió la medida y dijo que era para “proteger” a Estados Unidos.

“América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, dijo.

Por encima del derecho internacional

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, dijo a El Comercio que la designación de terroristas a los cárteles de la droga habilita medidas como el empleo de la infraestructura militar y de inteligencia de Estados Unidos para su combate.

Agregó que el historial estadounidense en este asunto está cargado de unilateralismo. Puso como ejemplo la Operación Causa Justa de 1989 en Panamá, para derribar al régimen del dictador Manuel Antonio Noriega.

Aquel año, el presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para detenerlo y llevarlo a Estados Unidos, donde estaba imputado por narcotráfico.

Para justificar la acción, William Barr, que entonces dirigía la Oficina del Asesor Legal, redactó un controvertido memorando donde afirmaba que Bush tenía autoridad para ordenar detenciones de fugitivos en el extranjero sin el consentimiento de terceros Estados.

“En general, realizar una operación militar en un tercer país es una violación clara de la soberanía. Pero estamos en un mundo en donde el derecho internacional público está, por decir lo menos, venido a menos”, sostuvo Gómez de la Torre.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó firmemente el fin de semanna cualquier operación militar estadounidense en su país al defender la soberanía nacional, y subrayó que solo habrá cooperación sin intervención directa del ejército de Estados Unidos.

Maduro y el Cártel de los Soles

¿Se abre la posibilidad de una acción militar contra el Cártel de los Soles y sus jefes?

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una entrevista en el programa The World Overde, de EWTN, que clasificar a esa organización venezolana como terrorista no solo redefine el ámbito legal para combatirla, sino que habilita el uso de recursos militares y de inteligencia que hasta ahora estaban reservados para otras amenazas de seguridad nacional.

Rubio resaltó que, en general, no se puede seguir tratando a los integrantes de estos cárteles como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”.

“Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, dijo.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro advirtió el domingo que una operación militar contra Venezuela sin la aprobación de “países hermanos” será una agresión contra América Latina y el Caribe.

Sobre este tema, Gómez de la Torre opinó: “Si vemos el historial, estas operaciones aparentes de interdicción militar antidrogas y empleo de las fuerzas armadas y servicios de inteligencia tienen en el fondo también una carga política muy importante, particularmente cuando hay algunos cárteles que están asociados como brazos operativos de un gobierno, como es el caso de Venezuela”.

El analista sostuvo que Estados Unidos también podría apelar al uso de contratistas militares privados en este contexto de guerra contra los cárteles.

Recordó que hace unos años la empresa Silvercorp fue contratada para realizar una operación de eliminación física y de liquidación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, algo que fracasó.

“Hay que notar que un gran contratista militar muy cercano al presidente Trump, Eric Prince, está merodeando Ecuador y ha venido al Perú”, manifestó Gómez de la Torre.