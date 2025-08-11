Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?
Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?

Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva secreta que autoriza al Pentágono a planificar y potencialmente llevar a cabo operaciones militares contra cárteles de la droga clasificados como organizaciones terroristas, incluso fuera del territorio estadounidense. ¿Qué implica esta medida? ¿Se podría repetir una situación como la operación de 1989 para sacar de Panamá al dictador Manuel Noriega y llevarlo a Estados Unidos?

