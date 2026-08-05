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Resumen

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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche (izquierda), y el director del FBI, Kash Patel (derecha), hablan sobre las medidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche (izquierda), y el director del FBI, Kash Patel (derecha), hablan sobre las medidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que ofrece recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

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