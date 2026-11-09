Resumen

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Las puertas y el maletero abiertos de un vehículo que se estrelló cerca de la plaza Lafayette, por la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Pedro UGARTE / AFP).
Las puertas y el maletero abiertos de un vehículo que se estrelló cerca de la plaza Lafayette, por la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Pedro UGARTE / AFP).
/ PEDRO UGARTE
Por Agencia EFE

El Servicio Secreto presidencial estadounidense activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca después de que un vehículo se estrelló en el perímetro exterior del recinto.

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