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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

La Casa Blanca culpó el lunes al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo ocurrido en una cena de gala de corresponsales celebrada en Washington a la que asistió Donald Trump.

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