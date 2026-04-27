Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Casa Blanca culpó el lunes al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo ocurrido en una cena de gala de corresponsales celebrada en Washington a la que asistió Donald Trump.
La Casa Blanca culpó el lunes al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo ocurrido en una cena de gala de corresponsales celebrada en Washington a la que asistió Donald Trump.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que el incidente fue el tercer intento de asesinato contra el presidente republicano en los últimos dos años.
PUEDES VER: Trump exige que despidan al presentador Jimmy Kimmel por broma “despreciable” dirigida a su esposa Melania
“El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir”, declaró Leavitt.
Trump ha traspasado reiteradamente los límites con sus furibundos ataques verbales contra sus oponentes.
En una rueda de prensa celebrada minutos después del incidente en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, Trump adoptó un tono más conciliador hacia los medios de comunicación, a los que anteriormente había tildado de “enemigos del pueblo”.
Pero Leavitt, que compartía escenario con Trump en la cena cuando ocurrió el incidente, dijo que ha habido una “demonización sistemática” del presidente.
“Nadie en los últimos años ha sido blanco de más balas y más violencia que el presidente Trump”, declaró Leavitt.
“Aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia”, añadió.
- Sospechoso de disparar en gala donde estaba Trump comparece ante la justicia
- Trump sobre el tiroteo en la cena de corresponsales: “No estaba preocupado. Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco”
- Líderes mundiales condenan el incidente armado en la gala de Washington donde estaba Trump
- El sospechoso del ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.