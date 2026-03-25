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Resumen

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Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Graeme Sloan
Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Graeme Sloan
Por Agencia EFE

La Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán continúan y que siguen siendo “productivas” después de que Teherán dijera hoy que ha rechazado una propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

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