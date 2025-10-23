El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de China, Xi Jinping. (Fotos de Mandel NGAN / Sergey BOBYLEV / AFP)
La Casa Blanca anuncia reunión entre Trump y Xi para el 30 de octubre en Corea del Sur
La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, , y de China, , se reunirán el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca.

“El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

