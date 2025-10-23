La Casa Blanca anuncia reunión entre Trump y Xi para el 30 de octubre en Corea del Sur

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
La Casa Blanca anuncia reunión entre Trump y Xi para el 30 de octubre en Corea del SurResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca.
“El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
Newsletter Vuelta al Mundo
TE PUEDE INTERESAR
- “Durante años solo temimos a los humanos”: la mujer rusa que vivió en una cueva de India con sus hijas pequeñas durante 9 meses
- El arsenal de Maduro: Cómo son los misiles antiaéreos rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”
- El cómputo de la segunda vuelta en Bolivia llega al 100 % y confirma el triunfo de Paz
- Colombia rechaza ataque de EE.UU. a supuesta “narcolancha” frente a su costa del Pacífico
Contenido sugerido
Contenido GEC