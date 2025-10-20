Maquinaria pesada derriba una sección del Ala Este de la Casa Blanca mientras comienza la construcción del salón de baile planeado por el presidente Donald Trump, en Washington, DC, el 20 de octubre de 2025. (Pedro UGARTE / AFP)
Maquinaria pesada derriba una sección del Ala Este de la Casa Blanca mientras comienza la construcción del salón de baile planeado por el presidente Donald Trump, en Washington, DC, el 20 de octubre de 2025. (Pedro UGARTE / AFP)
/ PEDRO UGARTE
Agencia EFE
Agencia EFE

Empiezan a demoler parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile de Trump
Empiezan a demoler parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile de Trump

Empiezan a demoler parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile de Trump

Las obras para construir el salón de baile encargado por el presidente de , , en la empezaron este lunes con la demolición de una parte de la residencia presidencial, pese a que el mandatario dijo que el nuevo recinto sería un anexo y que no se cambiaría la estructura original del inmueble.

Algunos corresponsales hicieron públicas las primeras imágenes de las máquinas de demolición trabajando en el ala este de la sede del Ejecutivo estadounidense.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Corte de Estados Unidos autoriza a Trump a enviar a la Guardia Nacional a Portland

Según informó la Administración Trump hace unas semanas -en un comunicado-, la nueva instalación iba a estar “separada de manera sustancial” del edificio principal, sin embargo, como pudieron constatar varios periodistas presentes hoy, la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al diario The Washington Post, en condición de anonimato, que las demoliciones vistas este lunes son para construir el salón y apuntó que éste sustituirá al ala este.

Trump ha ordenado construir una sala de baile en la Casa Blanca de unos 8.000 metros cuadrados de superficie y con una capacidad para hasta 900 personas, según precisó la semana pasada a la cadena NBC.

El proyecto tiene un costo estimado de doscientos millones de dólares, que, según la Casa Blanca, estará cubierto por donaciones del propio presidente y de otros “patriotas”.

MÁS INFORMACIÓN: Trump advierte a Hamás que serán “erradicados” si rompen alto el fuego con Israel en Gaza

La empresa encargada de las obras es la constructora Clark, con sede en el estado Virginia y responsable de proyectos emblema en la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L’Enfant Plaza.

El diseño corresponde a su vez a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense que prima en la Casa Blanca.

El gobierno de Estados Unidos informó el sábado 18 de octubre que repatriaría a un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga, en el que murieron dos tripulantes, dijo el sábado Donald Trump. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

